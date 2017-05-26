Pompalı tüfekle girdiği evde katliam yaptı: 3 ölü (2)

KATİL ZANLISI BACANAK ÇIKTI

Edirne'de Romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde girdiği evde 31 yaşındaki Salih, eşi Hanife ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal'ı öldüren katil zanlısının Nedim Merdin olduğu tespit edildi. Silahlı saldırıda öldürülen Hanife Mal’ın kız kardeşiyle evli olduğu öğrenilen katil zanlısı Nedim Merdin’in saldırıda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtığı belirlendi.

TABANCLI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞMIŞ

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Menzilahır Mahallesi’nin birçok giriş-çıkış noktasında araçlardae arama yaptı. Çelik yelekli polis ekipleri, mahalle çevresinde ellerindeki uzun namlulu silahlarla arama yaptı. Katil zanlısı Merdin’in sosyal medyadaki sayfasında tabanca fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Polisin katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI