Pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu

OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde sokak ortasında çıkan kavgada, 1 kişi pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Osmancık İlçesi Çay Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 42 yaşındaki A.K. ile 29 yaşındaki S.T. ve arkadaşı 25 yaşındaki A.Ö. arasında sokakta kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine S.T. yanında bulunan pompalı tüfekle A.K.’yi bacaklarından vurdu. Olay yerinden kaçan şüpheliler, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Bacağından vurulan A.K., Osmancık Devlet Hastanesine tedavi altına alınırken S.T. ve A.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.