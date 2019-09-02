Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist Jozef Balka (76), odasında ölü bulundu.Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Polonyalı turist Jozef Balka, temizlik yapmak isteyen otel çalışanları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Balka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Balka'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.