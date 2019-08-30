banner325

Son Dakika

Polonyalı turist odasında ölü bulundu 

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa (50) odasında ölü bulundu. Alanya'nın Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa, dün akşam saatlerinde otel görevlileri tarafından...

GÜVENLİK 30.08.2019, 12:41
Polonyalı turist odasında ölü bulundu 
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa (50) odasında ölü bulundu.
Alanya'nın Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa, dün akşam saatlerinde otel görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri Grzegorzandrzeg Lampa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Polonyalı Grzegorzandrzeg Lampa'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0