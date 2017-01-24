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Polisten, uyuşturucu tacirlerine operasyon

KAYSERİ Emnişet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 gram metamfetaminle yakalanan 5 kişiden 3'ü, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı...

Polisten, uyuşturucu tacirlerine operasyon
KAYSERİ Emnişet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 gram metamfetaminle yakalanan 5 kişiden 3'ü, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek M.E, M.A., N.A., G.Y. ve H.S.'yi yakaladı. Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde 10 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. M.A. ve G.Y. ilk ifadelerinin ardından, haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. M.E., H.S. ve N.A. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.  

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