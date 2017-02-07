Polisten polise Bylock operasyonu: 28 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ByLock kullandıkları iddia edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 28 polis gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı olarak Samsun merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat İllerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen, içlerinde polis, komiser, komiser yardımcısı ve emniyet amirinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilere ait 28 adreste arama yapan polis ele geçen dijital verilere el koydu.

Gözaltına alınanlar arasında Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğün'de görevli 1 Emniyet Amiri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 1 komiser yardımcısının da bulunduğu bildirildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği belirtildi.

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