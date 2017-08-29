Polisten kurbanlık satıcılarına 'Dolandırıcılara karşı' uyarı

MARMARİS'teki polis ekipleri, bayram öncesi, kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılara karşı broşürlerle uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinin 8 kilometre dışındaki Belediye Araç Parkı'nda kurulan kurban pazarına gitti. Kurbanlık satıcılarına broşür dağıtan polis, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polisler, dolandırıcıların hayvan pazarındaki kalabalıktan yararlanarak satıcılara sahte veya eksik para verebileceklerini anlattı. Dolandırıcıların sık başvurduğu 'tırnakçılık' diye bilinen eksik para vermeyi de uygulamalı gösteren polisler, satıcılardan, aldıkları banknotları mutlaka tek tek saymalarını istedi.

Marmaris'e 10 yıldan bu yana kurban satmak için geldiğini söyleyen Afyonkarahisarlı Mehmet İşleren, "Şimdiye kadar burada kimse dolandırıcılık ve sahte para ile karşılaşmadı. Polis ve zabıta ekiplerinin aldıkları önlemlerle sorun yaşamadık. Bizleri bilinçlendiren polislere teşekkür ederim" dedi.