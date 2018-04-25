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Polisten kaçmaya çalıştılar; iki iş yerini soydukları ortaya çıktı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin kiralık araçla iki iş yerini soyup kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...

Polisten kaçmaya çalıştılar; iki iş yerini soydukları ortaya çıktı
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin kiralık araçla iki iş yerini soyup kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece Serdivan'da yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından araç durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar madeni para, gıda malzemeleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen Y.D. ve O.O.'nun kiraladıkları araçla yakalanmadan kısa bir süre önce iki iş yerini soydukları belirlendi. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerle birlikte olduğu tespit edilen H.S. de kısa sürede yakalandı. Soygun güvenlik kameralarına yansırken, 3 kişinin girdikleri iş yerinin kasasından para çalmaları görüntülendi.
Haklarında birçok suç kaydı bulunan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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