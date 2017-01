Polisten kaçmak için 2'nci kattan atlayan şüpheli bacağını kırdı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan, 1 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 25 yaşındaki Cavit Can Çelik, polisten kaçmak için ikinci kattaki evinin penceresinden atlayınca sağ bacağı kırıldı. Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

Olay dün Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir dosya ile ilgili ifadesi alınması gereken Cavit Can Çelik'in evine gitti. Polisleri kapıda gören şüpheli ikinci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine atlayıp kaçmak isterken sağ bacağı kırıldı. Ekipler tarafndan gözaltına alınarak hastaneye kaldırılan Çelik'in 3ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu, bisiklet hırsızlığı nedeniyle de hakkında kesinmeşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanması ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve bugün adliyeye sevk edilen Cavit Can Çelik, çıkarıldıgı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI