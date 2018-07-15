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Polisten kaçış videosunu sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine süren otomobil sürücüsü M.F.K. (19), bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerden tespit edilip, yakalanan ve yanında ehliyeti...

Polisten kaçış videosunu sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine süren otomobil sürücüsü M.F.K. (19), bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerden tespit edilip, yakalanan ve yanında ehliyeti olmadığı için ceza yiyeceğini düşünerek, kaçtığını öne süren M.F.K. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan soruşturma açıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada M.F.K. tarafından sosyal medyadan paylaşılan video üzerine çalışma başlattı. Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Ulusal Sokak'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polis memurunun üzerine sürdükten sonra kaçan sürücünün, bu anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü. 'Gözümde canlanır koskoca mazi, güzel kaçmışım' notuyla paylaşılan videodan sürücünün, M.F.K. olduğu belirlendi. Ekipler, M.F.K.'yi yürüttükleri çalışma sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan işlem başlatılan M.F.K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Otomobil, annemin üzerine kayıtlı. Bu olay, yaklaşık 2 ay önce oldu. Daha önce ehliyetsiz araç sürdüğüm için ceza yemiştim. O gün de ehliyetim üzerimde yoktu. Yine ceza yiyeceğim için polisten kaçtım. Pişmanım" dediği öğrenildi. M.F.K. ve otomobilde bulunan arkadaşı H.B.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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