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Polisten kaçarken kırmızı ışıkta araçlara çarptı: 7 yaralı

ÇORUM’da polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Ayhan Ş., yönetimindeki otomobille kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı....

Polisten kaçarken kırmızı ışıkta araçlara çarptı: 7 yaralı
ÇORUM’da polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Ayhan Ş., yönetimindeki otomobille kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza Çorum-Samsun Karayolu Toptancılar Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Rutin polis kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayan Ayhan Ş. yönetimindeki 06 LGU 13 plakalı otomobil ile çevre yolundaki Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 26 yaşındaki Ayhan Çelik yönetimindeki 16 BUY 30 plakalı hafif ticari araca arkadan çaptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 55 yaşındaki Nurşen Helvacı, 40 yaşındaki Perihan Şahin, 25 yaşındaki Sultan, 4 yaşındaki Asel ve 3 yaşındaki Hazel Çelik yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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