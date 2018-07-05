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Polisten kaçarken kazada öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, akü hırsızlığının ardından harekete geçen polisin takibe aldığı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Selçuk K. yaşamını yitirdi, eşi Dilek K. yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında,...

Polisten kaçarken kazada öldü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, akü hırsızlığının ardından harekete geçen polisin takibe aldığı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Selçuk K. yaşamını yitirdi, eşi Dilek K. yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, TEM yolu Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Polis, akü hırsızlığı şüphesiyle, İstanbul yönüne giden Selçuk K. yönetimindeki 34 ZZ 2793 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, yol kenarındaki yamaca çarparak takla attı. Selçuk K. olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Dilek K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalede bulunduğu Dilek K.'yi tedavisi için Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yapılan incelemede araçta çalıntı aküler görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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