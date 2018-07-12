Polisten kaçarken kaza yapıp, gözaltına alındılar

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 1'i kadın 5 kişi, otomobille polisten kaçarken, park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yara almayan şüpheliler, gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, iddiaya göre, polisi arayıp, 70 BH 930 plakalı otomobilde bulunan kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ekipler, uyarıyı dikkate almayıp, kaçan sürücüyü takibe aldı. Otomobil sürücüsü, bir süre sonra park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçtaki 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, satışa hazır hale getirilen paketlerin içinde uyuşturucu madde buldu. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.
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Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 1'i kadın 5 kişi, otomobille polisten kaçarken, park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yara almayan şüpheliler, gözaltına alındı.