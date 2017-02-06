Polisten kaçan terör örgütü üyesi çatıda yakalandı

ADANA'da uygulama yapan ekiplerden kaçan 20 yaşındaki Mehmet Kıran, bir evin çatısında yakalandı. Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Kıran gözaltına alındı.Doğu ve Güneydoğu illerinden göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde uygulama yapan ekipler, Özel Harekat, Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi'nin desteğiyle merkez Seyhan İlçesi Şehitlik Caddesi'ne girdi. Ekipler, şüphelileri tek tek kontrol edip, motosiklet ve araçları durdurarak tescil kayıtlarını inceledi. Yunus Timleri bölücü terör örgütü yandaşlarının binaların duvarlarına yazdığı slogan ve yazıları sprey boya ile kapattı. Uygulama sırasında ekipleri gören Mehmet Kıran, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kıran'ın kaçtığını fark eden motosikletli ekipler de peşinden gitti. Yunus Timleri, bir evin avlu duvarından atlayıp, binanın çatı katına gizlenen Mehmet Kıran'ı, yakaladı. "Kimliğim yoktu, o yüzden kaçtım" diye Kıran'ın terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandığı belirlendi.Mehmet Kıran sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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