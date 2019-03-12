Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Polisten kaçan sürücü, yanlışlıkla şantiyeye girince yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Medeni A., yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından, yanlışlıkla şantiyeye girince yakalandı. Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında sabit...

Polisten kaçan sürücü, yanlışlıkla şantiyeye girince yakalandı
ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Medeni A., yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından, yanlışlıkla şantiyeye girince yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında sabit yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Özdemir Sabancı Bulvarı boyunca ilerleyen otomobil, daha sonra Adnan Kahveci Bulvarı'na döndü. Baraj seti üzerinden merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'na çıkan otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yönünde kaçmayı sürdürdü. Çok sayıda polis ekibinin peşine düştüğü otomobil, Mithat Özsan ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta yol zannedip, Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi. Burada tren raylarının yakınında durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, araçtan inip, yaya olarak kaçmak istedi. Ancak 2 şüpheli, polislerce yakalandı. 
Yapılan kimlik tespitinde sürücünün Medeni A., yanındaki arkadaşının ise Yasin Ö. olduğu belirlendi. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Medeni A. ve arkadaşı Yasin Ö., gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328