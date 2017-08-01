Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı

Polisten kaçan sürücü sivil polis aracına çarptı: 4 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan otomobil, bir sivil polis aracına çarparak takla attı.

Polisten kaçan sürücü sivil polis aracına çarptı: 4 yaralı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan otomobil, bir sivil polis aracına çarparak takla attı. Kazada alkollü olduğu tespit edilen 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Dallıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, Faruk S. (30) yönetimindeki 07 ANT 25 plakalı otomobili durdurmak için otomobili takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden Faruk S., polisten kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından, otomobil Dallıca Mahallesi'nde bir sivil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yandaki elektrik direğine de vurduktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü Faruk S. ve otomobilde bulunan Mahmut B. (16), Ersin Y. (14), ile Anik A. (23) olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü oldukları belirtilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314