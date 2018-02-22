Polisten kaçan sürücü, reklam panosuna çarptı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımdaki reklam panosuna çarptı. Kaçan otomobil sürücü kısa süre sonra yakalandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.B.'nin (19) kullandığı 67 DS 813 plakalı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre kaçan sürücü otomobille kaldırımdaki reklam tabelasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü B.B. kaçtı. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan B.B., karakola götürüldü. Otomobil çekiciye yüklendiği sırada polisin yanına gelen C.K. ise aracın kendilerine ait olduğunu ve çalındığını iddia etti. C.K., polis merkezine giderek B.B.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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