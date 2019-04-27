Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

Polisten kaçan sürücü ciple otomobile çarptı: 6 yaralı

ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayan cip sürücüsü, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Çevreyolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. İddiaya...

Polisten kaçan sürücü ciple otomobile çarptı: 6 yaralı
ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayan cip sürücüsü, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Çevreyolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Köroğlu, yönetimindeki 60 NS 555 plakalı ciple, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli sürücü, Toptancılar kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Azim Demir (53) idaresindeki 63 AG 111 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada cip sürücüsü ile otomobilde bulunan Azim Demir, Huriye Demir (49), Emine Demir (20), Ahmet Demir (19) ve Kübra Demir (14) yaralandı. Çevredekilerin ihabarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328