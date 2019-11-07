Polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı

BURSA'da, polis ekiplerince 'Kasten adam yaralama' suçundan aranan ve yapılan baskını fark ederek otomobiliyle kaçmaya çalışan Serkan M. (32), kovalamaca sırasında panelvan minibüsle çarpıştı. Serkan M. gözaltına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kasten adam yaralama' suçundan aranan Serkan M.'nin Sinanbey Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin mahalleye geldiğini fark eden Serkan M., 16 GM 728 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Serkan M. ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında Serkan M.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ç. (45) yönetimindeki 16 RE 446 plaka panelvan minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan Serkan M., polis ekiplerince yakalandı. Serkan M. gözaltına alınırken, otomobili ise İnegöl Polis Merkezi önüne çekildi.



Öte yandan, kovalamaca ve kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.