Polisten kaçan alkollü sürücü: Görmedim, görseydim dururdum

KONYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Ecir D., polise, ''Görmedim, görseydim dururdum'' dedi. Minibüs trafikten men edilirken, 1.08 promil alkollü olduğu belirlenen Ecir D.'ye, 'kırmızı ışık ihlali, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak' gibi suçlardan 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Rutin yol kontrol uygulaması yapan polis, 42 SA 672 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Sürücü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu minibüs, Adana Çevre Yolu'nda durduruldu. Araçtan indirilen sürücü Ecir D.'nin yapılan testinde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü Ecir D., ekiplere, ''Görmedim, polisi görseydim dururdum'' dedi.

Sürücü Ecir D. hakkında, 'kırmızı ışık ihlali, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak' gibi suçlardan 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Minibüsü de trafikten men edildi.



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