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Polisten kaçan 3 kişi DHKP-C bağlantılı çıktı, otomobilde suikast silahı ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu otomobilde, suikast silahı olarak bilinen 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi. Gözaltına...

Polisten kaçan 3 kişi DHKP-C bağlantılı çıktı, otomobilde suikast silahı ele geçirildi
GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu otomobilde, suikast silahı olarak bilinen 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı olduğu belirlendi.
Vatan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, polis şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Plakası açıklanmayan otomobildeki 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı. Polisin otomobilde yaptığı aramada, suikast silahı olarak bilinen 1 makineli tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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