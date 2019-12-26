Polisten kaçan 2 şüpheli, tutuklandı

ANKARA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Serkan D. ile araçtaki Sedat B., yapılan takip sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan Serkan D.'nin 38, Sedat B.'nin ise 17 suç kaydının bulunduğu ve ev hapsinde olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.Olay, salı günü gece saatlerinde, Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Serkan D. yönetimindeki 01 SY 957 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Serkan D. otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamacada bir süre sonra otomobildeki Sedat B., Plevne Caddesi yakınlarında araçtan inip, elinde Kalaşnikof uzun namlulu tüfekle yaya olarak kaçmaya başladı. Serkan D. ise otomobille kaçmaya devam etti.Yaya olarak kaçan Sedat B., elindeki Kalaşnikof marka tüfeği ve belindeki tabancayı bir süre sonra düşürdü. Silah ve tüfeği almak için geri dönen Sedat B., polis ekiplerini görünce metruk binaların bulunduğu bölgeye koşup, izini kaybettirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, metruk binaların bulunduğu alanda güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede yapılan aramalarla Sedat B. kısa sürede yakalandı.Otomobille kaçan Serkan D. de polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete getirilen Serkan D. ile Sedat B. ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Serkan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı ve 38 ayrı suç kaydının olduğu, Sedat B.'nin ise ev hapsinde olduğu ve 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ayrıca, Sedat B.'nin kaçarken Kalaşnikof marka tüfeği düşürme anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.