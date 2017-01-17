Polisten kaçak sigara operasyonu

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), ()- BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 26 bin 149 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karacabey'e kaçak sigara getirildiği ihbarını alan polis ekipleri, Mamuriyet Mahallesi Panayır Caddesi üzerinde bir dükkana operasyon düzenledi. F.A.'ya ait işyerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1116 paket kaçak sigara ele geçirdi. Başka bir depoda da kaçak sigara olduğunu belirleyen polis Taşlık Mahallesi'nde M.Y.'ye ait depoya baskın yaptı. Burada yapılan aramada ise 25 bin 33 paket kaçak sigara bulundu.

Toplam 26 bin 149 paket kaçak sigaraya el konulurken, F.A. ve M.Y. Emniyet Müdürlüğüa'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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