Polisten dalgıç kıyafetli kaçak kazı operasyonu

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () -MERSİN'in Anamur ilçesinde dikkat çekmemek için dalgıç kıyafeti ile operasyon yapan polis, kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı. 8 kişi gözaltına alındı.

Anamur ve Bozyazı ilçeleri arasında bulunan Pullu-2 Mesire Alanı Dikilitaş mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Jandarma hemen harekete geçerek operasyon başlattı. Anamur polisinin de yer aldığı operasyonda, ekipler Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla harekete geçti. Önce kazı alanını tespit etmek için iki polis ile Pullu-1 mevkiinden dalgıç kıyafetli olarak zıpkınla balık avcısı görünümünde denize girerek Dikilitaş Mevkiine kadar yüzdü. Ekipler kaçak kazı yapılan noktanın tespitini yaptıktan sonra, 3 günlük bir takip başlattı. Takip sırasında geceleri, gece görüş dürbünü yardımı ile gözetleme yapan ekipler, kazı yapan şahıslar ve gözcülük yapan iki aracı belirledikten sonra iki aşamalı bir operasyon başlattı. Operasyonun birinci aşamasında hazırlıklar yapıldı, ikinci aşamasında ise uygulamaya geçildi.

14 Nisan günü gece saat 23:00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürünün emri ile operasyonun başlatıldı. Operasyonda kaçak kazı yapanların silahlı gözcülerine karşı ekiplerin sızma hareketi yaptıkları öğrenildi. 10 kişilik yaya kuvvet ormanlık alandan sızma yaparak kaçak kazı yapılan alana intikal etti. Aynı anda 6 ekipte D-400 karayolu üzerinden mesire alanı girişinde gözcülük yapanları etkisiz hale getirerek kazı alanına girdi. Bozyazı Jandarma ve Sahil Güvenlik görevlilerinin de destek verdiği operasyonla, kaçak kazı yapan kişiler suçüstü yakalandı. Mesire alanı girişinde gözcülük yapan F.Y. (26) üzerinde bir ruhsatsız tabancayla, F.Y. (33), M.A. (29), T.D. (20), H.Y. (27), C.A. (33), M.A. (36) ve M.S.Y. (51) gözaltına alındı.

Kazı alanında yapılan aramalarda ise, jeneratör, kazı işlerinde kullanılan 2 hilti, kürek, kova, merdiven, halat, çekiç, murç, hortum ve F.Y.'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

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