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Polisten, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin güvenliği için ülke genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda...

Polisten, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama
EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin güvenliği için ülke genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve aranması olan şüphelilerin yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar ile ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması için 26 Nisan'da 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' yaptı. İl ve ilçe emniyet müdürlükleri koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekât birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı. Uygulama süresince okul çevreleri, internet ve oyun salonları, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, parklar, bahçeler, metruk binalar ve okul çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüphelilere yönelik denetimler yapıldı. Ayrıca, uygulama kapsamında, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi.
ARANAN 247 KİŞİ YAKALANDI
15 bin 924 personel, 5 bin 96 ekip ile gerçekleştirilen uygulama sonucunda; çeşitli suçlardan aranan toplamda 247 kişi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından 14, kaçak sigaradan 5, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet'ten 6, çeşitli suçlardan 90 olmak üzere toplamda 115 kişiye de adli ve idari işlem uygulandı. Uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 20 fişek, 1 kesici alet, 2 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 7 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 1111 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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