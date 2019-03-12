Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenler toprağa verildi

VAN, () - VAN- Hakkari yolunda, polislerin taşındığı midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Talat Kaya ve Hasan Kahraman'ın cenazeleri, toprağa verildi. Yaralı 15 kişinin ise hastanelerdeki...

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenler toprağa verildi

VAN, () - VAN- Hakkari yolunda, polislerin taşındığı midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Talat Kaya ve Hasan Kahraman'ın cenazeleri, toprağa verildi. Yaralı 15 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Van- Hakkari yolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen midibüs ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6'sı polis 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık sağlık görevlilerince ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan yolcu minibüsündeki Talat Kaya ve Hasan Kahraman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaya ile Kahraman'ın cenazeleri, dün akşam saatlerinde toprağa verildi. Tedaviye alınan 15 yaralının ise hastanelerdeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328