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Polisleri fişlediği iddia edilen FETÖ sanığına 9 yıl hapis

KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Emniyet mensuplarını fişlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Metin Çiftçi'ye 9 yıl, diğer FETÖ sanığı emekli polis Muzaffer...

Polisleri fişlediği iddia edilen FETÖ sanığına 9 yıl hapis
KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Emniyet mensuplarını fişlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Metin Çiftçi'ye 9 yıl, diğer FETÖ sanığı emekli polis Muzaffer Güner’e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında terör örgütü üyeleği suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanıklar, Metin Çiftçi, Muzaffer Güner ve Şuayip Karataş ile tutuksuz sanıklar Tarık T. Ve Mahmut Y., 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı yargılandı. Emniyet mensuplarını fişlediği iddia edilen tutuklu sanık Metin Çiftçi, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Benim hukuksuz bir işlemim olmamıştır. Söz konusu isimleri tanımıyorum. Benim ömrüm, terörle mücadeleyle geçmiştir. 15 Temmuz’da da bu örgütle mücadele ettim. 18 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda, tutuklu polis memurları Metin Çiftçiye 9 yıl, silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan diğer sanık Muzaffer Güner’e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme iki sanığın da tutukluluk durumlarının devamına hükmederek, iki sanık hakkında da uygulanan mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını kararlaştırdı.
Aynı mahkemede görülen diğer davada mahkeme heyeti 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden tutuklu sanık Şuayip Karataş’a ise 10 yıl hapis cezası verdi.  Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mahmut Y. ve Tarık T. ise 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle mevcut durumunun devamı kararlaştırıldı. 

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