Polisin yüzlerce görüntüyü izleyerek yakaladığı kapkaç olayı kamerada 

DİYARBAKIR'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan yaşı küçük iki kapkaççıyı polis, saatlerce süren yüzlerce görüntüyü izleyerek yakaladı. Mobese ve güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olayının failleri M.A. ve M.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç, yankesicilik, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere, bu suçlara karşı faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik önlemleri artırdı. Kentte meydana gelen kapkaç ve yankesicilik suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüten polis, Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde 27 Ocak tarihinde yolda yürüyen Z.A.'nın cep telefonuyla konuştuğu sırada elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayıyla ilgili araştırma başlattı. Olayın meydana geldiği güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan polis, yüzlerce görüntüyü izleyerek olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.A. ile M.D. olduğunu tespit etti. Olaydan bir kaç saat sonra yakalanan ve yaşları küçük olan M.A. ile M.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin kapkaç anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kapkaç sonucu çalınan telefonu satın aldığı belirlenen M.Ş.T.'nin ise ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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