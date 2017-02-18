Polisin yaptıgı operasyonda aranan 24 kişi yakalandı

SAMSUN'da Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aranan 24 kişi yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde aranan kişilerin yakalanmasında etkinliğin artırılması ve hızla adalete teslim edilmesini sağlamak amacıyla bu sabah operasyonlar yapıldı. Operasyon kapsamında harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, bu sabah 96 adrese, 95 ekip halinde 283 polisle birlikte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kadınların da bulunduğu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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