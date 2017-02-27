Polisin uyuşturucu baskını yaptığı evdeki kadınlar: Gün yapıyorduk'

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 6'sı kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evde polisi karşılarında gören kadınlar, "Gün yapıyorduk. O yüzden toplandık" dedi. Evde yapılan aramada yaklaşık 15 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, binlerce hapın da klozete atıldığı belirlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle'de eşi 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevinde bulunan Elmas H.'nin evinde, sokaklarda uyuşturucu satan kadınların toplanıp, satacakları uyuşturucu hapları paylaştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine geçen cumartesi günü eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı açan olmaması üzerine koçbaşı tabir edilen balyozla kapıyı kırıp içire girdi. Elmas H.'nin de bulunduğu 6'sı kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Polisi karşılarında gören kadınların, "Gün yapıyorduk. O yüzden toplandık" dediği öğrenildi. Ancak evde yapılan aramada yaklaşık 15 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, binlerce hapın da polisin geldiği fark edilince klozete atıldığı saptandı. Yapılan sorgulamalarında kadınların suçlamayı kabul etmediği ve evdeki hapların nasıl evde olduğu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

'KOCAM CEZAEVİNDE, BENİ BÖYLE GÖRMESİN'

Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, eşi 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevinde olan Gültaze M.'nin basın mensuplarını karşısında görünce, "Ne olur çekmesinler. Kocam cezaevinde, kalp hastası, beni böyle görmesin" diye ağladı.



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