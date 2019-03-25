Polisin şüphelendiği kişi üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri Nuri Ç.'yi (38) Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hulusi Akar bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirilen Nuri Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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