Polisin şüphelendiği kişi cezaevi firarisi çıktı

Tünay YAZICI/ ÇİVRİL (Denizli), () DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Bilal K., polis ekiplerince yakalandı.

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kızılcasöğüt Mahallesi'nde, şüpheli bulduğu bir kişiyi takibe aldı. Polis, şüpheliyi, yaşadığı apartmana girmeden durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin kimliğinin Bilal K. olduğu belirlendi. Bilal K.'nin, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkıp geri dönmediği için hakkında firar kararı verildiği ortaya çıktı. Hırsızlık ve uyuşturucudan yargılanması süren Bilal K., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.