Polisin silahından çıkan kurşunla ölen genç toprağa verildi

Mustafa ÖZDABAK-Özgür EREN/İSTANBUL,() ESENYURT’ ta polisin ateş alan silahıyla hayatını kaybeden, 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara, toprağa verildi. Ayazağa Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, gencin akrabaları ve futbol oynadığı kulüpten arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.

TABUTUN ÜZERİNE FORMASI KONULDU







Evyap Endüstri Meslek Lisesi, elektrik bölümü ikinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara’nın tabutunun üzerine, forması konuldu. Gencin Ayazağaspor’un altyapısında futbol oynadığı belirtildi. Annesi 3 yıl önce kanserden hayatını kaybeden gencin, babası Seyfettin Topkara, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninden sonra, cenaze Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

POLİS VE DİĞER ŞÜPHELİ GENÇ SERBEST







Öte yandan gencin ölümüne neden olan polis memuru H.D.S çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Mahkemesi’nden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay sırasında Ömer Barış Topkara’nın yanında bulunan diğer hırsızlık zanlısı 16 yaşındaki E.A’nın da mahkemeden serbest bırakıldığı belirtildi.

HALASI ASİYE KÜÇÜKOSMAN; “HEPSİNDEN DAVACIYIM, GEREKEN HER YERE GİDECEĞİM"







Ömer Barış Topkara’nın halası Asiye Küçükosman; “Çocuk okuldan gelmiş. Evden, arkadaşıma gideceğim diyerek çıkmış. Nasıl olduysa, polis bunları yakalamış.Hırsızlık olayı, mont çalmışlar herhalde. Alan o değil. Yanındaki arkadaşı sabıkalıymış. Bunun öyle birşeyi yoktu. Polis yakalıyor. Hastaneye sağlık raporu almaya götürüyorlar. Oradan çocuklar kaçmaya çalışıyor. 200-300 metre kaçıyorlar, Polis yakalıyor. Yakaladıktan sonra çocuğu ensesinden vuruyor. Bize, 5-6 saat haber vermediler. Aramasak yine haber vermeyecekler. Hangi zamanda yaşıyoruz. Bu çocuğun kimliği var. Eğer bu çocuk bir hata etmişse, cezasını kanun versin. Polisin onun cezasını vermeye hakkı yok. Sonra bize haber vermeye mecburlar. Eğer bir suçu varsa cezasını kanun verseydi. Hepsinden davacıyım.Gereken yerlere gideceğim" dedi.

TEYZE OĞLU ASIM AYDINLI; “ACEMİ POLİSLERE, TEHLİKELİ YERLERDE GÖREV VERMESİNLER"







Ömer Barış Topkara’nın teyze oğlu Asım Aydınlı, “Esenyurt, İstanbul’un en tehlikeli yerlerinden biri. 5 aylık bir polis neden böyle bir yerde görev yapar. Böyle acemi polisleri, tehlikeli yerlere vermeleri de bir suçtur. Gencecik bir çocuk gitti. Hiçbirşey onu geriye getiremez" dedi.

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