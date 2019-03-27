Polisin şehit olmasına neden olan alkollü sürücüye 22,5 yıl hapis istemi

KONYA'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse otomobiliyle çarparak 1 polisin şehit olmasına, 2 polisin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Muhammet Ali Toraman'ın (26), 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Toraman'ın kaza anında yanında bulunan ve yaralanan arkadaşı Muazzez Y. de kendisinden şikayetçi oldu. Muazzez Y., Muhammet Ali Toraman'ın araç kullanırken alkol aldığını söyledi.

Kaza, geçen 8 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda meydana geldi. Ölüm vakası için olay yerine giden polis memuru Yaşar Orman (38) yönetimindeki 42 DIB 73 plakalı, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibininin bulunduğu minibüse, Muhammet Ali Toraman yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke (37) şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (42) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki arkadaşı Muazzez Y. (31) yaralandı. Yaralı polis memurları, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık günü çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede alınan kan örneğinde Muhammet Ali Toraman'ın 2.79 promil, arkadaşı Muazzez Y.'nin ise 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemede, kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının polis aracının geldiği yöne ait olduğu, Muhammet Ali Toraman'ın hiç fren yapmadığı belirlendi. Ayrıca, bilirkişi raporu ve trafik ekiplerince düzenlenen kaza tespit tutanağına göre sürücü Toraman'ın 'asli' kusurlu olduğu tespit edildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kazada yaralanan Muazzez Y. de sürücü arkadaşı Muhammet Ali Toraman hakkında şikayetçi oldu. Araç içinde birlikte alkol alıp gezdiklerini belirten Muazzez Y., ifadesinde ne kadar içki içtiklerini bilmediğini ve kaza anını hatırlamadığını söyledi.

Muhammet Ali Toraman hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması için iddianame hazırlandı. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Muhammet Ali Toraman'ın, "Muazzez ile gezmeye çıkmıştık. 1 adet 50'lik viski ve 4 adet de bira içtik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Alkolün etkisiyle aracı hızlı sürmüş olabilirim. Hakkımdaki suçlamayı bu haliyle kabul edebilirim" dediği belirtildi.

YARGILAMA BAŞLANDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenilen tutuklu sanık Muhammet Ali Toraman katılmazken, taraf avukatları, müşteki polis memurları ve şehit polisin yakınları katıldı. Toraman'ın avukatı, müvekkilinin olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu bu nedenle Adana'da tedavi gördüğünü ve tahliye edilmesini talep etti.

BOMBA PATLADI SANDIM

Kazada kalça ve kaburgalarında kırıklar oluşan, 9 gün boyunca hastanede yattığını ve halen daha raporlu olduğunu belirten polis memuru Mevlüt Boğaz, "Bir ölüm olayı anons edildi. Ekip arkadaşlarımla olay yerine doğru seyir halindeydik. Telsizden biraz acele olmamız istendi. Ekip arkadaşım Yaşar Orman 'çakar' lambaları yakıp siren çalarak seyretmeye başladı. Telsize elime aldım tam anons yapacağım sırada bomba gibi bir patlama sesi geldi. Bir süre sonra kendimize geldiğimizde aracın yan yattığını gördük. Yardım istemek için telsizi elime aldığımda konuşmak için basacağım bölümün kırık olduğunu fark ettim. Hastaneye gittiğimizde polis arkadaşlarım bize bir aracın çarptığını söyledi. 9 gün boyunca hastanede yattım. Kalçamda ve kaburgalarımda kırıklar oluştu" dedi.

ALİ'YE SESLENDİM, SES VERMEDİ

Kazadan sonra şehit olan arkadaşı Ali Teke'ye seslendiğini ancak kendisinden bir cevap alamadığını belirten polis memuru Yaşar Orman ise şunları söyledi:

"Olay yerine çabuk olmamız istenince çakarları ve sirenleri çalıştırıp seyretmeye başladım. Kavşaklardan kontrollü geçiyordum. Kazanın olduğu kavşağa geldiğimizde 'güm' diye bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadım. Öldüğümüzü düşündüm. Kendime geldiğimde Mevlüt'e ne olduğunu sordum o da 'Ben de tam bilmiyorum kaza mı yaptık?' dedi. Vücudumuzda kanı görünce kaza yaptığımızı anladık. Lastik patladı ve takla atarak kaza yaptık zannettim. Kendime geldiğimde Ali'nin yerde hareketsiz halde yatarken gördüm. 'Ali ses ver' dedim. Ali, ses vermedi. Daha sonra hastanede gözümü açtım."

'ŞİKAYETÇİYİM'

Muhammet Ali Toraman'ın kullandığı otomobilde bulunan ve kazada çenesinde kırık oluştuğunu belirten, bu nedenlede halen daha tedavi gördüğünü söyleyen Muazzez Y., "Muhammet Ali Toraman'dan şikayetçiyim. Çenemde kırık oluştu ve halen daha tedavi görüyorum. Muhammet hem araba kullanıyordu, hem de alkol alıyordu. Kaza günü 21.00-22.00 sıralarında buluştuk. Birer tane bira içtik diye hatırlıyorum. Kazanın şokuyla ne kadar alkol aldığımızı hatırlamıyorum "dedi.

Müşteki avukatlarının 'Kaza öncesi hiç uyudunuz mu?' sorusunu yanıtlayan Muazzez Y., "Hiç uyamadık. Uyumamız mı gerekiyor?" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından Muhammet Ali Toraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şehit Ali Teke'nin yakınları mahkeme çıkışı, "Şehidimizin kanı yerde kalmasın" diyerek gözyaşı döktü. Duruşma ilerki bir tarihe ertelendi.



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