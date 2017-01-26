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Polisin otomobilini çalan hırsızlar, kaza yapınca yakalandı

OSMANİYE'de bir polis memurunun otomobilini çalan hırsızlar, Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Olay, saat 23.50 sıralarında D-400 Karayolu Kösreli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Osmaniye...

Polisin otomobilini çalan hırsızlar, kaza yapınca yakalandı
OSMANİYE'de bir polis memurunun otomobilini çalan hırsızlar, Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.
Olay, saat 23.50 sıralarında D-400 Karayolu Kösreli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Engin Özer'in yıkamacıya bıraktığı 31 PB 120 plakalı otomobili, saat 22.00 sıralarında işyerinin güvenlik kameralarını devre dışı bırakan 3 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların D-400 Karayolu'nda Ceyhan yönüne gittiğini belirleyip peşlerine düştü. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de verilen bilgi üzerine hırsızların geliş güzergâhında trafiği şişirerek önlem aldı. Kovalamaca sırasında çalıntı otomobil, önlem alınan bölgede 3 araca çarpıp şarampole yuvarlandı.
Kazada, otomobili kullanan 18 yaşındaki Ömer O. ile yanındaki 19 yaşındaki Ömer Faruk G. ve 20 yaşındaki İbrahim E., hafif yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheliler, ayakta müdahalelerinin ardından gözaltına alındı. 
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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