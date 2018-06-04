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Polisin evine giren hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir polisine evine giren 2'si cezaevi firarisi 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında, Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde bir...

Polisin evine giren hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir polisine evine giren 2'si cezaevi firarisi 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında, Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde bir polis memurunun evinden hırsızlık olayına karışan kişilerin otomobille kaçtığını öğrendi. Muğla- Fethiye karayolu üzerinde önlem alan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi. Ortaca yönüne doğru kaçışını sürdüren otomobil, Karayolları Müdürlüğü önünde, yolun trafiğe kapatılmasıyla durduruldu. Bu kez araçtan inen 3 şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 40 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.T., 15 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İ.K. ve 32 ayrı suçtan kaydı bulunan U.N. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, polis memurunun evinden çalınan ziynet eşyaları ve para ele geçirildi. Muğla'da çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili uzun süredir arandıkları öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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