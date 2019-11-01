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Polisin durdurmak istediği aracın kaputunda 2 kilometrelik yolculuğu kamerada (2)
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Muğla'da, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ün (42) hafif şekilde yaralanmasına sebep olan ve ehliyetine 3'üncü kez el konulan alkollü sürücü...
GÜVENLİK 31.10.2019, 20:06
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Muğla'da, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ün (42) hafif şekilde yaralanmasına sebep olan ve ehliyetine 3'üncü kez el konulan alkollü sürücü Ünal Karataş (45), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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|P
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|9
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|9
|17
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|11
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|11
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|9
|8
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|8
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|5
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|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
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|10
|20
|4. Chelsea
|10
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|16
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|10
|15
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|10
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|10
|12
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|10
|12
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|10
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|10
|5
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|P
|1. Barcelona
|10
|22
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|10
|21
|3. Granada
|11
|20
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|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
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|11
|16
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|11
|16
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|11
|15
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|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
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|11
|12
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|11
|12
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|11
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|8
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|11
|5