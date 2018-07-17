Polisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü kendini vurdu

BURSA'da polisin durdurduğu TIR'ın sürücüsü H.Y. (39), tabancasını başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.Olay, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya yük getiren H.Y. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. Aracını kenara çeken H.Y., polislerin geldiğini görünce yanındaki tabancayla başına bir el ateş etti. Ağır yaralanan sürücü, polisin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan H.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI