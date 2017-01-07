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Polisin dikkati ATM'deki düzeneği ortaya çıkardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de devriye görevi yapan sivil polis ekiplerinin dikkati, ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama cihazını ortaya çıkardı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık...

Polisin dikkati ATM'deki düzeneği ortaya çıkardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de devriye görevi yapan sivil polis ekiplerinin dikkati, ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama cihazını ortaya çıkardı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu'na bağlı sivil ekipler, bugün saat 16.00'da, devriye görevi yaparken Saraylar Mahallesi İkinci Ticari Yol Caddesi'ndeki bir bankanın ATM'sinde düzenek olduğunu fark etti. Polisler, kart girişine kopyalama düzeneği, şifre girilen bölümün üzerine ise hoparlör görünümü verilmiş mikro kamera yerleştirildiğini tespit etti. Polisler, cihazı sökmeden, bir süre bekleyerek kopyalama düzeneğini yerleştirenleri yakalamak için gizlendi. Ancak kimse gelmeyince polisler, düzenekleri söktü.
Kart kopyalama düzeneğinin içinde bir kart okuyucu, iki adet hafıza kartı ve cep telefonu bataryası ile hoparlör görünümü verilen düzeneğin arkasında da mikro kamera ve cep telefonu bataryası bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bankanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 

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