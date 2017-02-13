Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Polisin aradığı otomobildeki kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta 33 yaşındaki Ayşe T., iç çamaşırında 590 uyuşturucu hap ile yakalandı. Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşinin de aynı suçtan tutuklu olduğu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...

Polisin aradığı otomobildeki kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ta 33 yaşındaki Ayşe T., iç çamaşırında 590 uyuşturucu hap ile yakalandı. Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşinin de aynı suçtan tutuklu olduğu ortaya çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş Karayolu'nda bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre takip ettiği aracı, kent girişinde durdurdu. Kimlik kontrolünde araçtakilerin birçok suçtan kaydı olan Salih C. ile 60 yaşındaki Fatma T. ve kızı Ayşe T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden üst araması yapılan Ayşe T.'nin iç çamaşırından 590 uyuşturucu hap ele geçirildi.
KARDEŞİ CEZAEVİNDE
Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşi 20 yaşındaki Fevzi T.'nin 3 Temmuz 2016'da uyuşturucu hap ile yakalanıp tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.