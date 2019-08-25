'Polisim' diyerek dolandırdı (2)

'TUTUKLANDI'

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak H.A.'ya ait 59 bin lira değerinde ziynet eşyası dolandıran Ahmet Şahin (42), cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Ahmet Şahin, yargılama sonunda nitelik dolandırıcılık suçundan tutuklandı.



