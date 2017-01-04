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Polisi şehit eden sanıklar hakim karşısında

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da 1 polis memurunun şehit olduğu, 2'sinin de yaralandığı sokak çatışmasının 6'sı tutuklu 22 sanığının yargılandığı davanın ilk duruşmasında, çocuk sanıklardan H.E. tüfekle ateş ettiği sırada...

Polisi şehit eden sanıklar hakim karşısında

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da 1 polis memurunun şehit olduğu, 2'sinin de yaralandığı sokak çatışmasının 6'sı tutuklu 22 sanığının yargılandığı davanın ilk duruşmasında, çocuk sanıklardan H.E. tüfekle ateş ettiği sırada sivil giyimli bir kişinin düştüğünü gördüğünü söyledi. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.
Merkez Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi'nde kıraathane işleten Mahmut Selim (63) ile oğulları Orhan (33) ve Kemal Selim (35) ile onlardan haraç isteyen grup arasında çatışma çıktı. Olay yerine ulaşan polis memurlarına ateş açan şüpheliler, polis memurları Osman Altılı ile Mustafa Aksoy'u yaraladı. Kayınpederini ziyaret etmek için Kocavezir Mahallesi'ne giden izinli trafik polisi Mustafa Görenoğlu, silah seslerini duyunca meslektaşlarına yardım etmek için sokağa çıktı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Görenoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda 6 şüpheli tutuklanırken 16 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Haklarında, 'Bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', '2'sini öldürmeye teşebbüs ve yağmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 ile 40 yıl arasında değişen hapis cezaları istenen tutuklu sanıklar Hasan Bozdoğan (27), Erdoğan Özütok (27), Süleyman Erarslan (52), Ufuk Çetin (27), Nurullah Tizer (18), H.E. (17) ile tutuksuz sanıklar Halit Bozdoğan (35), Aydın Kılıç (38), Ümit Yalçınkaya (23), Tuncay Bozdoğan (21), Derviş Bozdoğan (35), Süleyman Bozdoğan (31), Müslüm Bozdoğan (22), Bülent Uçak (34), Ömer Önlü (39), T.D. (16), Emir Erarslan (26), Can Büyük (24), Necati Çakan (20), Ferit Deniz (30), Kemal Selim ve Mahmut Selim, hakim karşısına çıktı.
UZAKTAN BİR KİŞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM
Olay sırasında kendisinin bulunduğu yere yoğun ateş edildiğini öne süren H.E., "Yanımda getirdiğim tüfekle ateş ettim. Fişeği bitince tekrar doldurup ateşe devam ettim. Ateş ettiğim sırada karşıdaki bir kişinin sendeleyip düştüğünü gördüm. Vurulan kişi ile aramda yaklaşık 500 metre mesafe vardı. Daha sonra birisi ateş etmeyin polisler geliyor dedi. Ben de motosikletime atlayıp olay yerinden ayrıldım" diye savunma yaptı.
Diğer sanıklar ise olaya karışmadıklarını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Süleyman Erarslan, Hasan Bozdoğan ve Erdoğan Özütok'un tahliyesine karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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