istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de, makas atarken çarptığı araçların sürücüleri tarafından durdurulan Onur K., polisleri görünce araç içindeki çocuğu da bırakıp yaya olarak kaçtı. Onur K.'nın alkollü olduğu...

GÜVENLİK 26.12.2019, 22:27
Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de, makas atarken çarptığı araçların sürücüleri tarafından durdurulan Onur K., polisleri görünce araç içindeki çocuğu da bırakıp yaya olarak kaçtı. Onur K.'nın alkollü olduğu iddia edilirken, çocuk annesine teslim edildi. 
Olay, D-100 Karayolu Talatpaşa mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı'ndan Haliç yönüne makas atarak ilerleyen 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde giden 34 UE 2826 ve 34 NV 7493 plakalı lüks otomobillere peş peşe çarptıktan sonra kaçtı. Araçları hasar gören iki sürücü, makas atmaya devam ederek kaçan aracın peşine düştü. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından çarptığı araçların sürücüleri tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı. 
Araçlarından inerek hafif ticari araca yönelen iki sürücü, kapıyı açtıklarında araçta adının Onur K. olduğu öğrenilen sürücünün yanında bir de çocuk olduğunu gördü. Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sahibi Sait Emir, kontak anahtarını aldıktan sonra polisi aradı. Alkollü olduğu iddia edilen Onur K., polisin geldiğini görünce çocuğu da araçta bırakarak yaya olarak kaçtı. 
Yaşadıklarının heyecanıyla kusan çocuk, polis eşliğinde olay yerine gelen bir ambulansta kontrolden geçirildi. Adının Miraç K. olduğu öğrenilen çocuk, polislerin kendisini olay yerinde bırakıp kaçan kişinin kimliğiyle ilgili sorusuna çelişkili cevaplar verdi. Polislere ilk başta kaçan kişinin babası olduğunu ifade eden Miraç K., daha sonra da amcası olduğunu söyledi.  Çocuk, daha sonra, telefonla ulaşılan annesine teslim edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI
Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sürücüsü Sait Emir, "Biz yolda giderken araç yanımızdan inanılmaz hızlı bir şekilde aynaya çarpıp kaçınca akabinde arkasından geldim. Burada önünü kestik. Aşırı derecede sarhoştu. Aracın hemen anahtarını aldım. Çünkü önde çocuk oturuyordu. Çocuk bayağı kusmuş, önünde de alkol şişesi vardı. Hemen polisi aradık, bize saldırmaya çalıştı. Arabasının anahtarını almaya çalıştı. Polisler gelince de kaçtı kendisi" diye konuştu. 
Polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışmalara başladı.
(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10

izmir escort