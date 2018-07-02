Polisi görünce 1 kilogram esrarı yola bıraktılar

ADANA'da devriye gezen motosikletli Yunus polisleri, yolda atılı halde 1 kilogram esrar ele geçirdi.
Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye gezen motosikletli Yunus polisleri, Hürriyet Metro İstasyonu yakınında atılı halde 1 kilogram esrara rastladı. Esrara el konulurken, çevrede yapılan araştırmada şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Torbacıların polisi görünce esrarı yere attığı üzerinde duruluyor.
ADANA'da devriye gezen motosikletli Yunus polisleri, yolda atılı halde 1 kilogram esrar ele geçirdi.