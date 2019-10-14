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Polise yumruk atan zanlı adliyede (2)
POLİSE YUMRUK ATAN ZANLI TUTUKLANDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK 14.10.2019, 16:26
POLİSE YUMRUK ATAN ZANLI TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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