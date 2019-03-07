Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalmakla suçlanan ve polisin çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hamile olan S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yakalandıklarında, polise seyyar satıcı oldukları yalanını söyleyen şüphelilerin, toplam 111 suçtan emniyette kaydının olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evden 5 Şubat'ta yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çalınmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin önceki gün saat 15.00 sıralarında Antalya'dan Burdur'a geldiğini belirledi. Polis, şüphelileri Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi'ndeki apartmandan çıkarken yakaladı.

3 TUTUKLAMA

1'i erkek, 3'ü kadın olan şüphelilerin üzerinden çok sayıda çorap çıktı. 1'i hamile olan şüpheliler, hırsızlıkla ilgilerinin olmadığını, seyyar satıcı olduklarını ve çorap satmak için apartmana girdiklerini öne sürdü. Erkek şüpheli Ö.Ö. ile S.A., S.A. ve K.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Geç saatlere kadar süren sorgularının ardından hamile olan S.A., adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞ

Şüphelilerden Ö.Ö.'nün, 'evden hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'taksirle yaralama' suçlarından emniyette 3 kaydının olduğu belirlendi. K.Ö.'nün ise 'evden hırsızlık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 31 kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'nın da 'evden hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 31 kaydının olduğu, 3 ayrı 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan ve 2 ayrı 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan ise kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

Adli kontrolle bırakılan hamile S.A.'nın ise 'evden hırsızlık', 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 46 kaydının olduğu, ayrıca 3 ayrı 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

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