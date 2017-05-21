Polise karşı gelirken çıkan tartışmada düşen tabanca ile vuruldu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA,. ()-BURSA’da iuyuşturucu almak için gittiği öne sürülen sokakta güvenlik görevlilerini görünce kaçan 19 yaşındaki Mert Atar kendisini durdurmak isteyen polise tekme attı. Çıkan arbedede polisin belindeki silahın yere düşerek ateş alması sonucu ağır yaralanan Mert Atar kaldırıdığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’ta bulunan bir eve uyuşturucu almak için geldiği öne sürülen poliste uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Mert Atar bölgede denetim yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Telsizle yapılan anonslar üzerine bölgede bulunan ekiplerden kaçan Mert Atar, Yılmaz Sokak'ta yakaladı. Kimliğinin istenmesi üzerine Mert Atar'ın polislere tekme atmaya çalıştığı sırada düştüğü iddia edildi. Bir polis memurunun kelepçe takmaya çalıştığı Atar karşı çıktı. Çıkan arbedede polisin belinden düşen tabancası ateş alarak Mert Atar’ın sırtına isabet etti. Ekiplerin haber vermesi sonucu çağırılan 112 Acil Servis görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert Atar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.