Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

Polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan G.K. otomobiliyle polis memuru E.E.Ö.'ye çarparak kaçtı. Söke ilçesinde yakalanan sürücü G.K. ve yanındaki İ.S. gözaltına alındı. Olay, bugün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı...

Polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan G.K. otomobiliyle polis memuru E.E.Ö.'ye çarparak kaçtı. Söke ilçesinde yakalanan sürücü G.K. ve yanındaki İ.S. gözaltına alındı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci Kavşağı'nda meydana geldi. Görevli trafik polisi E.E.Ö., şüpheli bir otomobili durdurmak istediği sırada sürücü G.K. 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Bu sırada otomobilini kendisini engellemeye çalışan polis memuru E.E.Ö.'nün üzerine süren G.K., çarparak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuru E.E.Ö.'yü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan polis memuru ardından Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis  E.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Otomobili tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücü G.K. ve yanındaki İ.S.'yi Söke ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314