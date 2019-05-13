Polise bıçak çeken saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T. (28), önce babasına ait taksi durağına daha sonra da yaşadığı eve sopa ile saldırdı. Polislere de bıçak çeken Emrah T., biber gazlı müdahale sonrası etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, bu sabah merkez Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde meydana geldi. Babasına ait taksi durağında zaman zaman çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T., dün akşam babası Recep T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Emrah T. bu sabah yanına aldığı sopayla babasına ait taksi durağına gitti. Emrah T., durakta müşteri bekleyen 2 taksisinin camlarını sopa ile kırdıktan sonra, evine döndü. Burada da evin camlarını kıran Emrah T., kendini bıçakla yaraladı. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayacağını söyleyen Emrah T. kendini öldürmekle tehdit etti. Emrah T. daha sonra birinci kattaki evinin balkonundan bıçağıyla atlayarak kaçtı. 500 metre kaçan Emrah T., Fatih Caddesi'nde polisler tarafından kıstırıldı. Polise de bıçak çeken şüpheli, biber gazlı müdahale sonrası etkisiz hale getirildi.

Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne götürüldü.



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