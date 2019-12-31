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Polis, yılbaşı öncesi hırsızlara karşı uyardı
ADANA'da, polis yeni yıl öncesi alışveriş merkezlerini dolaşarak, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezleri ile iş yerlerine giderek vatandaşları,...
GÜVENLİK 31.12.2019, 10:23
ADANA'da, polis yeni yıl öncesi alışveriş merkezlerini dolaşarak, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezleri ile iş yerlerine giderek vatandaşları, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Vatandaşlara uyarıcı ve bilgilendirici broşör de dağıtan polis, hediyeler de verdi.
Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, polis maskotu ile fotoğraf çektirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezleri ile iş yerlerine giderek vatandaşları, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Vatandaşlara uyarıcı ve bilgilendirici broşör de dağıtan polis, hediyeler de verdi.
Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, polis maskotu ile fotoğraf çektirdi.
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